РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия установит квоты на экспорт мяса из-за его нехватки

CA-NEWS (MNG) -  Монголия экспортировала 54900 тонн мяса и мясопродуктов в 2018 году, но население Улан-Батора испытывает дефицит мяса, сообщают монгольские СМИ.

Цены на мясо также возросли. Чтобы решить эту проблему, кабинет министров планирует ввести квоты на экспорт мяса из-за дефицита запасов.

Поголовье скота в Монголии достигло 85 миллионов голов в этом году; однако люди в Улан-Баторе больше не могут позволить себе есть мясо каждый день из-за чрезмерно высоких цен.

В настоящее время цена на говядину на крупных рынках в Улан-Баторе достигла 16 000 тугриков (примерно 6.15 долларов США) за килограмм.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)
  • В Узбекистане повышаются тарифы на газ и электричество
  • Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×