Монголия установит квоты на экспорт мяса из-за его нехватки

CA-NEWS (MNG) - Монголия экспортировала 54900 тонн мяса и мясопродуктов в 2018 году, но население Улан-Батора испытывает дефицит мяса, сообщают монгольские СМИ.

Цены на мясо также возросли. Чтобы решить эту проблему, кабинет министров планирует ввести квоты на экспорт мяса из-за дефицита запасов.

Поголовье скота в Монголии достигло 85 миллионов голов в этом году; однако люди в Улан-Баторе больше не могут позволить себе есть мясо каждый день из-за чрезмерно высоких цен.

В настоящее время цена на говядину на крупных рынках в Улан-Баторе достигла 16 000 тугриков (примерно 6.15 долларов США) за килограмм.