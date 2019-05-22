В Андижане школьницы устроили жестокие разборки прямо в классе (видео18+)

CA-NEWS (UZ) - Андижанские школьницы устроили разборки прямо в классе. Видеоролик с разборками учениц средних классов распространился в соцсетях.

На видео запечатлён конфликт между девочками, который сопровождается телесными повреждениями и матом со стороны одной из школьниц.

При этом за кадром слышны голоса других учащихся, но по всей видимости, никто из наблюдавших расправу не осмелился вмешаться и остановить её.

О состоянии избитой девочки ничего не известно, как и то, были ли приняты меры в отношении ученицы, избившей ровесницу.

В видео присутствует ненормативная лексика