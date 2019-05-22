В Туркменистане завершает свою работу 10-й международный газовый конгресс

CA-NEWS (TM) - Сегодня, 22 мая в Туркменистане в туристической зоне «Аваза» завершает свою работу 10-й международный газовый конгресс, сообщает Turkmenportal.

На заключительной сессии участники обсудили ряд тем по развитию сотрудничества в нефтегазовой отрасли. В частности, в докладах выступающих затрагивались вопросы транспортации газа, контрактов и проектов привлечения инвестиций в нефтегазовую промышленность.

Во второй половине дня состоятся двусторонние встречи руководителей нефтегазового комплекса Туркменистана с зарубежными партнёрами.

Первый день конгресса начался с пленарного заседания – «Газ – топливо будущего», в рамках которого представители структурных подразделений ТЭК Туркменистана ознакомили потенциальных партнёров с ключевыми направлениями энергетической стратегии и планами развития газовой промышленности страны.

Кроме того, обсуждались новые тенденции в мировой индустрии газа и различные аспекты развития устойчивой энергетики в Азии. С докладами на эти темы выступили региональный директор британской нефтяной компании «Gaffney, Cline & Associates» Джон Гаффни и постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Согласно «Прогнозу развития мировой энергетики до 2040 года» от компании «British Petroleum Corporation» (BP World Energy Outlook, 2019), мировой спрос на природный газ будет неуклонно повышаться. Драйверами этого роста выступают электроэнергетика, строительство, транспорт, нефтехимия и другие отрасли промышленности.

Активное развитие получат также производство сжиженного газа, ветровой и солнечной энергетики.

На сессии – «ТАПИ – трубопровод мира и стабильности» была представлена подробная информация о работе, проделанной участниками этого масштабного проекта, его финансировании и т.д.

В частности, к концу 2019 года планируется завершить прокладку туркменского участка новой энергетической магистрали. По уточнённым данным, общая протяжённость газопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год ориентировочно составит 1 тысячу 840 километров, в том числе по территории Туркменистана – 205 км. В настоящее время идёт подготовка к строительству трубопровода на территории Афганистана и Пакистана.

Во второй половине дня работу форума продолжила сессия «Проекты по трубопроводам – ключевые элементы энергетической безопасности и устойчивости». С докладами выступили руководители и ведущие специалисты Научно-исследовательского института природного газа госконцерна «Türkmengaz», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Оксфордского института энергетических исследований, международного информационно-аналитического агентства «Argus Media» и др.

Заместитель начальника Института по нефтегазовой экономике при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лю Чаоцюань представил обзор рынка природного газа в Китае.

Кроме того, в рамках данной сессии обсуждались технические аспекты строительства экспортных газопроводов в Каспийском море. В настоящее время Туркменистан рассматривает возможность поставок природного газа по западному направлению в Европу. Наряду с этим, имеются технические возможности экспорта природного газа в Иран.

Завершила первый день работы форума сессия «Монетизация газа – путь к диверсификации и росту».

Участникам форума была предоставлена возможность посетить полимерный завод в Киянлы, производственные объекты компании «Petronas Carigali (Туркменистан)» и международный морской порт города Туркменбаши.