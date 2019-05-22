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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сокращение биоразнообразия планеты – прямая угроза благополучию ее жителей

CA-NEWS (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен быстрыми темпами утраты биоразнообразия - под угрозой исчезновения находятся тысячи видов животных и растений: от лягушек, домашней птицы до жирафов и слонов, от огромных растений и кораллов до крошечных насекомых. 22 мая – Международный день биологического разнообразия. В послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН призвал остановить стремительный процесс исчезновения разновидностей флоры и фауны, от которых зависит поддержание жизни на нашей планете, передает служба новостей ООН.

«Биологическое разнообразие - будь то разнообразие отдельных видов или целых экосистем – крайне необходимо для поддержания здоровья и благосостояния человека. Качество воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим, и воздуха, которым мы дышим, зависит от сохранения здоровья нашей природы», - говорится в послании Генерального секретаря ООН.

Он подчеркнул, что без здоровых экосистем не удастся достичь 17-ти целей в области устойчивого развития и одержать победу в борьбе с изменением климата.

«Сегодня мировые экосистемы в опасности», - предупредил глава ООН. Это подтверждает и недавний доклад Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам, над которым на протяжении трех лет трудились 145 ученых из 50 стран.

В этом документе отмечается, что на грани полного исчезновения находятся около миллиона видов флоры и фауны. Многие животные и растения могут быть безвозвратно потеряны уже в ближайшие десятилетия. Более 90 процентов морских рыбных запасов подвергаются перелову или их запасы стремительно сокращаются. С 1990 года на Земле было утрачено 28,7 миллионов гектаров лесов, а именно леса, как напомнил глава ООН, помогают поглощать вредные выбросы углекислого газа в атмосферу.

В этом году, отмечая Международный день биоразнообразия, в ООН делают акцент на последствиях халатного отношения к природе с точки зрения продовольственного обеспечения и здоровья населения. Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) неоднократно предупреждали, что потеря многих растений и животных чревата дефицитом продовольствия.

В докладе ФАО, посвященном состоянию биоразнообразия и его связи с сельским хозяйством, отмечается, что в последние десятилетия исчезли многие редкие виды животных, растений и других организмов, игравших важную роль в продовольственной цепочке. Основные причины их исчезновения - изменение климата, потеря мест обитания, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, браконьерство и незаконная торговля.

К тому же, как считает Генеральный секретарь ООН, сама мировая продовольственная система несовершенна. «Миллиарды людей не имеют возможности нормально питаться. Примерно треть произведенной продукции теряется или выбрасывается. Главные причины, ведущие к утрате биоразнообразия и одновременно способствующие изменению климата, связаны с тем, как мы производим, перерабатываем, перевозим, потребляем и утилизируем продовольствие», - сказал Антониу Гутерриш.

В Международный день биологического разнообразия глава ООН настоятельно призвал всех принять срочные меры для защиты биологического богатства нашей планеты.

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