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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Анар Абулкасова назначена председателем Комитета науки министерства образования и науки РК

CA-NEWS (KZ) -  Приказом министра образования и науки Казахстана, Абулкасова Анар Сайранкызы назначена на должность председателя комитета науки министерства образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Биография:

А. Абулкасова родилась в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Окончила в 1997 году Карагандинский государственный университет по специальности «журналист», в 2000 году-Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «магистр журналистики».

Трудовую деятельность начала в 1997 году в качестве преподавателя кафедры журналистики Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова.

В 2000-2004 гг. - преподаватель, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета.

В 2004-2009 гг. - старший преподаватель, доцент кафедры политологии Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.

С 2009 по 2015 гг. работала в структуре Совета Безопасности РК: занимала должности эксперта Секретариата; заведующего сектором, консультанта Аналитического отдела; заведующего сектором Ситуационного центра.

С июля 2015 года по настоящее время занимала должность заведующего сектором аналитического отдела Совета Безопасности РК.

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