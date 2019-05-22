Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Бишкеке

CA-NEWS (UZ) - 22 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Бишкеке встретился с членом Государственного совета Китая, министром иностранных дел Ван И.

Главы внешнеполитических ведомств основное внимание уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых 25 апреля 2019 года в ходе двусторонней встречи Президента Шавката Мирзиёева и Председателя Си Цзиньпина в рамках участия в работе Второго международного форума «Один пояс, один путь» в г.Пекине, сообщила пресс-служба МИДа.

Министры обсудили вопросы подготовки к предстоящему Саммиту ШОС в г.Бишкеке, подчеркнув заинтересованность в его успешных итогах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.