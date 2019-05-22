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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг финала шоу «Голос.Дети»

CA-NEWS (CA) -  Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг финала песенного шоу «Голос.Дети», в котором победила ее дочь Микелла Абрамова, сообщает радиостанция «Серебряный дождь». Она заявила, что участники конкурса оказались «втянуты в какие-то игры». «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться»,— отметила Алсу.

Певица также ответила на вопрос о том, будет ли ее дочь принимать участие в повторном финале «Голоса». «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама»,— сказала Алсу. Она добавила, что даст развернутый комментарий по поводу конкурса 1 июня.

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети. Это произошло после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов. Телеканал проведет отдельный специальный выпуск шоу в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

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