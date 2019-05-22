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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Центральной Азии наблюдается необычное нашествие бабочек

CA-NEWS (CA) -  В Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане наблюдается нашествие бабочек. Об этом сообщают местные СМИ.

Этой весной жителей Актау вновь удивило большое количество бабочек, появившихся в городе, сообщает lada.kz.

В городе они появились несколько дней назад, и уже облепили все кусты и деревья. По словам специалистов, аномальное количество бабочек, скорее всего, связано с дождливой весной. Обильные осадки и повышенная влажность стали причиной небывалого размножения. Подобное явление жители Актау уже наблюдали в 2016 году.

Как сообщает Азатлык, в Ашхабаде наблюдается необычное нашествие бабочек и других насекомых. Наряду с большим количеством цветных бабочек, наблюдается много тли и других мошек. Власти города осуществляют обработку химикатами.

В Ташкенте крылатые красавицы стаями летают возле цветочных клумб, деревьев и радуют своим видом прохожих. Жители столицы на страничках в социальных сетях делятся яркими фотографиями и спрашивают, откуда такое несметное количество бабочек, передает 21 мая Даракчи.

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По словам заведующей лаборатории энтомологии Института зоологии Гульнары Мирзаевой, вид бабочки, которая распространилась в Узбекистане, называется репейница или чертополоховка. "Репейница в таком количестве впервые встречается в нашей республике, потому что весна в этом году была очень дождливой, влажной, благодаря чему в рост буйно пошли сорные растения, такие как крапива и чертополох. А данный вид бабочек питается нектаром именно сорных растений", - сказала она.

Во второй половине мая Душанбе заполонили перелётные бабочки из семейства нимфалидов. Биологи говорят, что сейчас идёт большая миграция насекомых. Идеальным условием для появления дневных бабочек, мигрирующих в Европу после зимовки в южных странах, стали тёплые майские дни и обилие растений-сорняков, сообщает Азия-Плюс.

Экологи считают появление бабочек индикатором благоприятного экологического состояния столицы.

Дело в том, что эти насекомые очень чувствительны даже к малейшим изменениям в окружающей среде. И в городах с неблагоприятной экологией они жить отказываются.

Сообщается, что бабочки не приносят вреда ни людям, ни растениям.

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