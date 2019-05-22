Туркменистан и Грузия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

- Туркменистан, политика
- 18:00, 22 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - 21 мая в Ашхабаде в министерстве иностранных дел состоялись политические консультации между МИД Туркменистана и Грузии. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и транспортно-технологической сферах, сообщает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.
Грузинскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, который прибыл в туркменскую столицу с рабочим визитом.
Стороны детально обсудили вопросы проведения первого заседания рабочей группы по вопросам торговли в рамках туркмено-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также активное участие грузинской стороны в работе первого Каспийского экономического форума.
Грузинская сторона особо отметила важность налаживания взаимовыгодных контактов в сфере логистики.