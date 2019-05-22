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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Грузия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  21 мая в Ашхабаде в министерстве иностранных дел состоялись политические консультации между МИД Туркменистана и Грузии. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и транспортно-технологической сферах, сообщает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.

Грузинскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, который прибыл в туркменскую столицу с рабочим визитом.

Стороны детально обсудили вопросы проведения первого заседания рабочей группы по вопросам торговли в рамках туркмено-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также активное участие грузинской стороны в работе первого Каспийского экономического форума.

Грузинская сторона особо отметила важность налаживания взаимовыгодных контактов в сфере логистики.

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