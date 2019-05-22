В Италии перевернулся автобус, среди пострадавших возможно есть казахстанцы

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в итальянской провинции Сиена перевернулся автобус, в котором находились иностранные туристы. В результате ДТП один человек погиб, около десяти пассажиров получили различные ранения. Всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба МИД РК.



По предварительным данным среди пострадавших в ДТП есть казахстанцы.

Казахстанский консул выехал из Рима в провинцию Сиена на место происшествия. Более подробная информация будет предоставлена позднее после выяснения всех обстоятельств произошедшего.