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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Италии перевернулся автобус, среди пострадавших возможно есть казахстанцы

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня в итальянской провинции Сиена перевернулся автобус, в котором находились иностранные туристы. В результате ДТП один человек погиб, около десяти пассажиров получили различные ранения. Всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба МИД РК.

По предварительным данным среди пострадавших в ДТП есть казахстанцы.

Казахстанский консул выехал из Рима в провинцию Сиена на место происшествия. Более подробная информация будет предоставлена позднее после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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