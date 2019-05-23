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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит встреча таможенников из 10 стран

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте проходит шестая ежегодная межрегиональная встреча в рамках Глобальной программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками.

В мероприятии принимают участие руководители и эксперты таможенных служб, а также других компетентных ведомств из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Украины, сообщило УзА.

В первый день встречи ее участники обсудили вопросы организации контроля за грузовыми перевозками, а также возможности укрепления межрегионального практического сотрудничества между таможенными службами стран-участниц программы в области выявления грузов повышенного риска.

Выступившие на мероприятии иностранные специалисты отметили, что контейнерные перевозки стали важной частью мировой торговли. На сегодняшний день во всем мире до 90 процентов грузов перевозятся в контейнерах. Ежегодно в мире регистрируется более 650 миллионов контейнерных передвижений. При этом более широкая вовлеченность в растущую международную торговлю является приоритетом для многих стран, благодаря чему возрастают и риски перемещения незаконных товаров.

В этом противостоянии таможенников и контрабандистов ключевую роль играют современные технологии, позволяющие определить содержимое контейнера или вагона поезда без физического досмотра.

Шестая ежегодная межрегиональная встреча в рамках Глобальной программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками продлится до 23 мая.

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