Продукция кубанских производителей впервые представлена на международной выставке в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Мероприятие состоялось в рамках большой международной выставки «Продукция, технология, услуги малого и среднего бизнеса», организуемой Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, где участвовали более 100 компаний.

Как сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, при содействии Центра координации поддержки экспорта края Кубань впервые присутствовала на этой выставке.

– Основной целью поездки стало продвижение продукции кубанских производителей на рынок Монголии. В рамках мероприятия организован коллективный стенд региональных предприятий, производящих технологическое оборудование для автоматических линий розлива и упаковки продуктов в ПЭТ, упаковку и упаковочные материалы, хозтовары, оборудование для общепита, декорированную стеклянную тару, а также продукты питания, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, кубанские бизнесмены провели деловые переговоры, как с представителями других компаний-экспонентов, так и с посетителями выставки.

Площадку края посетил Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев, который отметил регион благодарностью за высокопрофессиональный подход и значительный вклад в успешное проведение выставки «Ворота в Азию».