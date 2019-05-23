РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Продукция кубанских производителей впервые представлена на международной выставке в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Мероприятие состоялось в рамках большой международной выставки «Продукция, технология, услуги малого и среднего бизнеса», организуемой Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, где участвовали более 100 компаний.

Как сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, при содействии Центра координации поддержки экспорта края Кубань впервые присутствовала на этой выставке.

– Основной целью поездки стало продвижение продукции кубанских производителей на рынок Монголии. В рамках мероприятия организован коллективный стенд региональных предприятий, производящих технологическое оборудование для автоматических линий розлива и упаковки продуктов в ПЭТ, упаковку и упаковочные материалы, хозтовары, оборудование для общепита, декорированную стеклянную тару, а также продукты питания, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, кубанские бизнесмены провели деловые переговоры, как с представителями других компаний-экспонентов, так и с посетителями выставки.

Площадку края посетил Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев, который отметил регион благодарностью за высокопрофессиональный подход и значительный вклад в успешное проведение выставки «Ворота в Азию».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сколько денег собрали и потратили фонды кандидатов в президенты Казахстана?
  • В Узбекистане представлен окончательный вариант обновленного алфавита
  • В госрезиденции Монголии обнаружено тело экс-депутата
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×