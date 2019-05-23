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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет международный фестиваль детской моды

CA-NEWS (MNG) -  Международный фестиваль детской моды «Өхөөрдөм Гоёо-2019» - («Очаровательный костюм-2019») проходит в столице Монголии Улан-Баторе, передает khadlan.mn.

Монгольские этнические группы живут так же далеко друг от друга, как юг России и север Китая. у каждого есть свои отличительные особенности.

Целью фестиваля моды является популяризация культурного наследия монголов со всей Евразии и представление традиционных костюмов для детей.

В фестивале примут участие более 120 монгольских этнических детей и 15-20 модельеров из Калмыкии, Тувы, Бурятии и Внутренней Монголии. Мероприятие проводится уже второй год под эгидой мэра Улан-Батора.

В прошлом году более 250 монгольских детей, нуждающихся в особой заботе, получили гуманитарную помощь в рамках фестиваля. В этом году организаторы планируют отремонтировать детскую игровую площадку возле детского сада в сомоне Гурвансайхан в аймаке Дундговь.

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