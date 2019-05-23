Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем молодежи

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикскую молодежь с Днем молодежи, сообщает пресс-служба главы государства.

Текст полного поздравления президента:

«Доблестные и благородные юноши и девушки страны! Дорогие дети!

Искренне поздравляю всех вас с Днём молодёжи и желаю вам крепкого здоровья, возвышенности духа, счастья, удачи и осуществления желаний.

Молодёжь Таджикистана является созидательной силой нашей любимой Родины, а её роль в развитии всех сфер жизни государства и общества весьма ощутима и заметна.

Сегодня юноши и девушки самоотверженно трудятся на крупных промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в сферах науки, образования и других социальных областях страны, с чувством высокого патриотизма выполняют свою гражданскую миссию и сыновний долг во имя благоустройства Родины и с этой целью принимают активное участие в строительстве объектов различного назначения и Рогунской ГЭС.

Наши доблестные и отважные юноши, как надёжный щит государства и народа, выполняют свой патриотический долг по защите рубежей страны и обеспечению стабильности и спокойствия в обществе.

С удовлетворением хочу напомнить, что молодое поколение гордится любовью к Родине, почитает рыцарские качества, перенятые у своих отцов и дедов, и считает священной каждую пядь земли независимого Таджикистана.

Славная таджикская молодёжь, продолжая традиции своих гордых предков, не раз доказала свою верность Родине, государственным святыням и готовность к защите границ нашей страны. Молодое поколение с высоким чувством национальной гордости и самосознания свято почитает традиции и ценности нашего народа, то есть историю и национальную культуру.

Наши юноши и девушки, которые от природы испытывают тягу к наукам и знаниям, постоянно прилагают усилия для освоения современных профессий и ремёсел, успешно учатся в высших и средних учебных заведениях в стране и за рубежом, и мы уверены, что в будущем они как высококвалифицированные специалисты внесут свою лепту в дело развития и благоустройства своей Родины.

В последние годы наша молодёжь с осознанием важности спорта как важнейшего фактора утверждения здорового образа жизни, физической закалки и повышения международного авторитета независимого Таджикистана в этом направлении делает значительные шаги.

Отрадно, что среди молодёжи всё больше находят понимание и поддержку гуманистические качества, чувство патриотизма, миролюбия и национального единения.

Наряду с этим сложная и взрывоопасная ситуация современного мира требует от молодых людей, чтобы они зорко следили за быстро меняющимися событиями на планете, защищали себя и сверстников от пагубного влияния пропагандистской деятельности радикальных групп, всегда были готовыми к защите независимости и свободы родной земли, мира и спокойствия, политической стабильности и укрепления основ национальной государственности таджиков.

Они должны быть уверены, что с осуществлением наших стратегических национальных целей будет обеспечено устойчивое развитие страны, и будут созданы все необходимые условия для достойной жизни каждого гражданина страны, в первую очередь для подростков и молодёжи.

Абсолютно уверен, что наша патриотически настроенная молодёжь и впредь с обретенными современными знаниями, широким мировоззрением и стремлением к ускорению созидательных дел и укреплению авторитета нашей страны на международном уровне, не жалея сил, будет вносить свой вклад в укрепление безопасности народа и государства, мира, стабильности и основ национальной государственности.

Не сомневаюсь, что молодёжь Таджикистана сделает своим девизом жизни и деятельности честь Родины и народные чаяния, приложит ещё больше усилий для реализации стратегических целей нашей страны и внесёт достойный вклад в устойчивое развитие любимой Родины.

С Днём молодёжи, дорогие дети!».