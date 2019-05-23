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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов принял председателя японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Йоичи Кобаяши
Йоичи Кобаяши
Йоичи Кобаяши

CA-NEWS (TM) -  22 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, вице-президента компании «ITOCHU Corporation» Йоичи Кобаяши, прибывшего в Ашхабад для участия в 13-ом совместном заседании туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, сообщает госинформагентство ТДХ.

Очередное 13-е заседание пройдет сегодня, 23 мая в Ашхабаде. Для участия в нем прибыла делегация в составе около 80 человек, в которую вошли представители не только бизнес-структур, но и ряда министерств Японии.

На повестку дня заседания будет вынесен спектр вопросов двусторонних торгово-экономических отношений, включая увеличение объёмов товарооборота, укрепление прямых деловых контактов, создание совместных предприятий в различных сферах, стимулирование инвестиционной активности.

Будут рассмотрены возможности претворения в жизнь новых крупных проектов в нефтегазовой и химической отраслях.

Поблагодарив главу государства за оказываемую поддержку в вопросах двустороннего сотрудничества Йоичи Кобаяши подтвердил стремление деловых кругов Японии расширить своё присутствие на туркменском рынке.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата.

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