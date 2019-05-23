Бердымухамедов принял председателя японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Йоичи Кобаяши

- Туркменистан, политика
- 11:17, 23 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - 22 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, вице-президента компании «ITOCHU Corporation» Йоичи Кобаяши, прибывшего в Ашхабад для участия в 13-ом совместном заседании туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, сообщает госинформагентство ТДХ.
Очередное 13-е заседание пройдет сегодня, 23 мая в Ашхабаде. Для участия в нем прибыла делегация в составе около 80 человек, в которую вошли представители не только бизнес-структур, но и ряда министерств Японии.
На повестку дня заседания будет вынесен спектр вопросов двусторонних торгово-экономических отношений, включая увеличение объёмов товарооборота, укрепление прямых деловых контактов, создание совместных предприятий в различных сферах, стимулирование инвестиционной активности.
Будут рассмотрены возможности претворения в жизнь новых крупных проектов в нефтегазовой и химической отраслях.
Поблагодарив главу государства за оказываемую поддержку в вопросах двустороннего сотрудничества Йоичи Кобаяши подтвердил стремление деловых кругов Японии расширить своё присутствие на туркменском рынке.
Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата.