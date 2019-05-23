Президент Монголии наложил вето на закон о налогах, но министр финансов его игнорирует

слева - президент Монголии, справа - министр финансов

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга наложил вето на закон об общем налогообложении, закон о подоходном налоге с предприятий, закон о подоходном налоге с населения и на сопутствующие принятые законы.

14 мая в связи с этим было направлено официальное письмо председателю парламента (Великого Государственного Хурала - ВГХ) Г.Занданшатару. Однако министр финансов Ч.Хурэлбаатар и некоторые члены парламента проигнорировали вето президента.

Законы были приняты парламентом 22 марта 2019 года и переданы в канцелярию президента 8 мая 2019 года.

Ставка подоходного налога с доходов от трудоустройства была возвращена до 10% от системы прогрессивных налоговых ставок с 1 января 2018 года. И ставка налога на доходы из Монголии (включая дополнительные льготы, доходы от собственности, дивиденды, доходы от бизнеса и проценты) для налогоплательщиков-нерезидентов остается на недавно введенной фиксированной ставке налога 20%.

Акцизный налог на табачные изделия и алкогольные напитки должен увеличиться на 10% в 2018 году, 5% в 2019 году и 5% в 2020 году соответственно.

«Я ознакомился с общим законом о налогообложении, законом о подоходном налоге с предприятий, законом о подоходном налоге с физических лиц и соответствующими законами, которые были приняты парламентом 22 марта 2019 года и направлены в канцелярию президента по 8 мая 2019 г.

С должным учетом характеристики комплексного закона, указанного в статье 26 Закона о законодательстве и в соответствии с пунктом 1 раздела 1 статьи 33 Конституции Монголии и разделом 8 статьи 12 закона о президенте Монголии, я накладываю вето на закон об общем налогообложении, закон о подоходном налоге с предприятий, закон о подоходном налоге с населения и сопровождающие его законы.

Я прошу вас рассмотреть и разрешить вето в соответствии с законом», - говорится в официальном письме президента.

Однако министр финансов Ч.Хурэлбаатар уверяет, что вето президента не имеет обоснования и составлено без понимания о налоговых пакетах.

22 мая Х.Баттулга назвал это актом игнорирования установленного государственного правила.