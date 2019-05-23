РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генпрокуратура Казахстана призывает граждан не проводить опросы по выборам президента без согласия ЦИК

CA-NEWS (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

В настоящее время зафиксированы нарушения требований данного закона в сети интернет.

В частности, отмечен факт проведения опроса без обязательного уведомления Центральной избирательной комиссии собственником интернет-ресурса «Nur.kz».

Наряду с этим наблюдается проведение подобных опросов в социальных сетях. По данным фактам нарушители привлечены к административной ответственности.

Так, 17 мая т.г. за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети «ВКонтакте» (ч.3 ст.120 КоАП) подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тг.) житель города Алматы.

За аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети «Facebook», к административной ответственности привлечен житель Алматинской области.

В этой связи, Генеральная прокуратура напоминает гражданам о необходимости соблюдения законности в ходе избирательного процесса и установленной ст. 120 Кодекса об административных правонарушениях РК ответственности за нарушение условий проведения опросов общественного мнения.

При этом, гражданам рекомендуется быть внимательными и не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сколько денег собрали и потратили фонды кандидатов в президенты Казахстана?
  • В госрезиденции Монголии обнаружено тело экс-депутата
  • CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×