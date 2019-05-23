Нур-Султан присоединится ко всемирной инициативе IAAF

CA-NEWS (KZ) - Нур-Султан присоединится ко всемирной инициативе IAAF. Ожидается, что участие в гонке примут до 3 тыс. любителей бега, а возглавит забег выдающаяся прыгунья, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, передает официальный сайт столичного акимата.

2 июня IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) реализует инициативу «IAAF Run 24:1», приуроченную Всемирному дню бега. В ней примут участие 24 города на шести континентах. В каждом из выбранных городов пройдут забеги в одну милю, которые будут стартовать в одно и то же время согласно часовой зоне. Таким образом, создастся эффект «синхронного» празднования Дня бега на всей планете.

Празднование в городах-участниках будет организовано в партнерстве со спортивными министерствами, городскими властями и национальными федерациями.

Свой старт «IAAF Run 24:1» возьмет в крупнейшем городе южной Океании Сува на острове Фиджи.

Далее цепочка мирового забега продолжится по городам Мельбурн, Токио, Пекин, Сингапур и Ханой. В Центральной Азии мероприятие будет проходить в столице Казахстана Нур-Султане до его перемещения в Африку с остановками на Маврикии и в Найроби. Далее Run 24:1 продолжит путь в Газу и перейдет в Европу с точками остановки в Стамбуле, Копенгагене, Милане и Бирмингеме. После глобальная кампания возвращается в Африку: Габороне, Яунде и Рабат. Затем всемирный забег пересечет Атлантику и достигнет Сан-Паулу, Сантьяго, Гаваны, Боготы, Мексики и, наконец, США.

Завершается тур в Монако, в городе, где базируется главный инициатор праздника – крупнейшая международная организация IAAF. В общей сложности «IAAF Run 24:1» сделает остановки в 24 странах, объединяя тысячи бегунов со всего мира.

В Нур-Султан старт запланирован на 9:00 по местному времени в столичном парке культуры и отдыха.

Забег в каждом городе будет возглавлять бывший или действующий спортсмен. Лицом данного проекта в Нур-Султан выступит выдающаяся прыгунья, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ожидается, что в Нур-Султане участие в гонке примут от 1 тыс. до 3 тыс. любителей бега.