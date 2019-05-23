В Ташкенте мать с ребёнком прокатилась в багажнике автомобиля

CA-NEWS (UZ) - В сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодая женщина с ребёнком едут в открытом багажнике автомобиля. Видео распространилось в Телеграм-каналах и подверглось критике пользователей.

По данным издания upl.uz, инцидент произошел 19 мая в Ташкенте.

Пользователи отметили, что мать подвергла опасности своего ребенка. Другие подробности инцидента неизвестны.



