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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидера и членов ОПГ «Алиевские» осудили на 7 лет лишения свободы

CA-NEWS (KZ) -  15 мая 2019 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы вынесен приговор лидеру ОПГ «Алиевские» Кадыру Алиеву и участникам преступной группы Ансару Дартаеву, Дмитрию Терешину и Ерсену Жумабаеву.

Все четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 125 ч.2 пунктами 1), 8), 191 ч.4 пункта 2), 287 ч.3 и 390 ч.2, (похищение человека, грабеж, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность) УК РК.

Лидер и участники ОПГ К.Алиев, А.Дартаев, Д.Терешин и Е.Жумабаев осуждены к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

Как ранее сообщалось, 10 октября 2018 года в Алматы Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел РК вскрыта и пресечена деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы под руководством жителя Алматинской области К.Алиева.

Основной костяк преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые 13 сентября 2018 года на станции Отар в Жамбылской области совершили вооруженное нападение на предпринимателя Р.Агалюллина, завладев 107 тысячами долларов, 4 миллионами рублей и 23 тысячами евро.

В ходе обысковых мероприятий у задержанных обнаружены и изъяты 8 пистолетов и ружей, 140 единиц боеприпасов, радиостанции, поддельные автомобильные номерные регистрационные знаки, матерчатые маски, наручники и другие средства для совершения разбойных нападений.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями похищенные денежные средства возвращены потерпевшему.

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