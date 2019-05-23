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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На пикете перед посольством Туркменистана в США активисты передали требование 100 000 человек освободить Гаспара Маталаева﻿

CA-NEWS (TM) -  22 мая перед посольством Туркменистана в США состоялся пикет в поддержку находящегося в заключении активиста Гаспара Маталаева, осужденного на три года за мониторинг использования в стране принудительного труда во время сбора хлопка, передает Turkmen.news.

Участники пикета, более 20 человек, принесли в посольство списки тех, кто подписал петицию за освобождение активиста. Таковых оказалось свыше 100 000 человек по всему миру. К сожалению, двери диппредставительства остались закрытыми, никто из сотрудников посольства на звонки не ответил. Тем не менее, петиция и подписи людей были брошены в почтовый ящик туркменского посольства.

Гаспар Маталаев – туркменский активист за права человека, проводивший независимый мониторинг использования принудительного труда во время хлопкоуборочной кампании. Мужчину арестовали в ночь с 4 на 5 октября 2016 года у себя дома в Туркменабаде. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и даче взятки.

Известно, что Г. Маталаева пытали электрическим током, заставляя взять на себя предъявленные ложные обвинения. В итоге 9 ноября суд признал активиста «виновным» и приговорил к трем годам заключения.

Международные правозащитные организации, в частности, Front Line Defenders, Freedom United и ряд других, не раз выступали в защиту туркменского активиста. В июне 2018 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест и заключение Г. Маталаева произвольным.

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