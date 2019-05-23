В Нур-Султане стартовал Форум по предпринимательскому образованию

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане стартовал форум «Предпринимательское образование для инновационной экономики», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан реализует третью модернизацию страны. Ее цель - уйти от сырьевой зависимости и построить инновационную экономику. Необходимо развивать предпринимательский сектор как основу динамичной рыночной экономики», - сказала заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова, выступая на открытии.

Она подчеркнула важную роль вузов в достижении этой задачи. «Тема предпринимательского образования приобретает эксклюзивную актуальность - перед Казахстаном стоит задача к 2050 году увеличить долю ВВП от МСБ от 26% до 50%. В ее достижении возрастает роль вузов. Сегодня вуз - это уже не только центр знаний и исследовательская площадка, а драйвер регионального развития и платформа для экономической деятельности», - отметила спикер.

По ее словам, в этом направлении успешно работают 20 вузов, являющихся членами Ассоциации предпринимательского образования.

Цель форума - вовлечение аудитории в открытую экспертную дискуссию для обмена знаниями и опытом в сфере предпринимательского образования, где специалисты расскажут о лучших практиках образовательных программ и трендах в этой сфере.