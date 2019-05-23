Узбекские автомобили Ravon будут собирать в России

CA-NEWS (UZ) - Узбекские автомобили Ravon, которые могут вернуться на российский рынок уже в этом году, будут собирать на заводе Derways в Черкесске. Проект сборочного производства утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в послании местным депутатам.

«Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon», — приводит его слова официальный сайт республиканских органов власти.

Напомним, поставки автомобилей узбекского бренда в Россию были приостановлены в конце весны 2018 года. За последний год марка не реализовала в России ни одной машины.

В последнее время информация о возможном возвращении Ravon в Россию появляется все чаще. Так, в марте московское представительство узбекского бренда получило новое Одобрение типа транспортного средства на хэтчбек Ravon R2. А в апреле владелец бренда - акционерное общество GM Uzbekistan, объявив 2019-й Годом развития экспортного потенциала, возобновил поставки седанов R3 и R4 в Беларусь. Ранее автомобили Ravon стали отправлять в Афганистан, Таджикистан и Казахстан. Кроме того, в Костанае началась крупноузловая сборка модели R3. Такая же вскоре может быть организована и в России.