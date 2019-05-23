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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон отказал в помиловании 99 осужденным

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отклонил ходатайства о помиловании 99 лиц, осужденных к различным срокам лишению свободы, сообщает Азия Плюс.

В подписанном 6 мая этого года президентом указе, опубликованном на централизованном банке правовой информации Минюста РТ, отмечается, что ходатайства этих лиц после их рассмотрения отклонены в связи с характером и степенью общественной опасности совершенных ими преступлений.

Отмечается, что во внимание также принималась личность осужденных, размер причиненного вреда, их поведение в местах лишения свободы и представление Комиссии по вопросам помилования при президенте РТ.

В Таджикистане каждый заключенный в 2017 году получил шанс просить президента о помиловании один раз в год.

7 июня 2017 года Эмомали Рахмон подписал Указ о создании специальной комиссии по вопросам помилования при президенте Таджикистана.

Согласно подписанному президентом положении о спецкомиссии по помилованию, она будет консультативно-совещательным органом, обеспечивающим реализацию конституционных компетенций президента Республики Таджикистан по решению вопросов помилования.

В задачи комиссии входит предварительное рассмотрение ходатайств по вопросам помилования и подготовка по ним предложений президенту.

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