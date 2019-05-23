Эмомали Рахмон отказал в помиловании 99 осужденным

- Таджикистан, общество
- 12:23, 23 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отклонил ходатайства о помиловании 99 лиц, осужденных к различным срокам лишению свободы, сообщает Азия Плюс.
В подписанном 6 мая этого года президентом указе, опубликованном на централизованном банке правовой информации Минюста РТ, отмечается, что ходатайства этих лиц после их рассмотрения отклонены в связи с характером и степенью общественной опасности совершенных ими преступлений.
Отмечается, что во внимание также принималась личность осужденных, размер причиненного вреда, их поведение в местах лишения свободы и представление Комиссии по вопросам помилования при президенте РТ.
В Таджикистане каждый заключенный в 2017 году получил шанс просить президента о помиловании один раз в год.
7 июня 2017 года Эмомали Рахмон подписал Указ о создании специальной комиссии по вопросам помилования при президенте Таджикистана.
Согласно подписанному президентом положении о спецкомиссии по помилованию, она будет консультативно-совещательным органом, обеспечивающим реализацию конституционных компетенций президента Республики Таджикистан по решению вопросов помилования.
В задачи комиссии входит предварительное рассмотрение ходатайств по вопросам помилования и подготовка по ним предложений президенту.