Монгол победил в ультрамарафоне на дистанцию 1221.8 км в Нью-Йорке

CA-NEWS (MNG) - Б.Буджаргал стал победителем марафона "Self-Transcendence", пробежав 1221.8 км за 10 суток, передает khadlan.mn.



С 22 апреля по 2 мая 2019 года в Нью-Йорке (США) стартовал 24-й ежегодный десятидневный забег "Самопреодоление", традиционно проводимый Марафонской командой Шри Чинмоя.

Это не просто марафон, потому что его протяженность не подпадает под официальный стандарт, по которому бега приравниваются к марафонским.

В Нью-Йорке 22 апреля начался бег на длинные дистанции, в котором приняли участие более 72 бегунов из 27 стран. В беге на самую длинную дистанцию 10 дней и 10 ночей участвовали спортсмен из Монголии Бямбаагийн Буджаргал.

Монгольский бегун Б.Буджаргал за 10 дней и 10 ночей преодолел 1221.8 км и стал победителем марафона.

“Self-Transcendence” (Самопреодоление) — названный газетой New York Times “Эверестом сверхмарафонов” - самый длинный сертифицированный забег в мире.

В 1996 году Марафонская команда Шри Чинмоя впервые организовала 10-дневный забег “Самопреодоление” под Нью-Йорком.