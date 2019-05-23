В Зауралье пограничники сняли с поезда 15-летнего узбекистанца, находившегося в федеральном розыске

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CA-NEWS (UZ) - В Зауралье пограничники ФСБ России сняли с поезда 15-летнего гражданина Узбекистана, который был в федеральном розыске.

Подросток ехал из Ташкента в Екатеринбург, а в розыске находился по статье "грабеж", сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Целый год нарушитель скрывался за границей, и вот решил вновь приехать в Россию. Сейчас он задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы.