ГУВД Ташкента призвало родителей не запугивать своих детей милицией

CA-NEWS (UZ) - Главное управление внутренних дел (ГУВД) города Ташкента призвало родителей не угрожать своим детям милицией.

В Telegram-канале ГУВД 22 мая опубликован призыв с фотоиллюстрацией. «Родители! Пожалуйста, не пугайте своих детей тем, что мы заберем их в тюрьму, если они будут плохо себя вести. Они не должны бояться нас. Они должны бежать к нам, если чего-то боятся», – гласит надпись на фото.

На фото изображен улыбающийся милиционер, который усадил ребенка школьного возраста на служебный мотоцикл.

На странице ГУВД в Facebook многие комментаторы выразили поддержку идее формирования позитивного имиджа милиции среди детей.