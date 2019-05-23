Отец скончавшегося таджикского солдата требует с Нацгвардии и виновника компенсации в $27 тыс

CA-NEWS (TJ) - пустя почти три года после странной смерти солдата Национальной гвардии Таджикистана суд города Душанбе приступил к рассмотрению иска о возмещении материального и морального вреда, поданного родителями покойного.

Шухрат Таваллоев скончался в 2016 году в одной из воинских частей, дислоцированных в Душанбе. Официальная версия – самоубийство, однако родные подвергают ее большому сомнению.

Угулой Бобоева, адвокат семьи Таваллоевых, сказала 22 мая, что истцы намерены взыскать с Национальной гвардии и сослуживца Шухрата Мирзохабиба Мирзобоева, основного фигуранта по делу смерти, 260 тыс 855 сомони (свыше $27 тыс) в качестве компенсации за материальный и моральный вред.

​Первое судебное слушание по иску о компенсации состоялось 22 мая в военном суде душанбинского гарнизона. Имомдод Таваллоев, отец покойного солдата, сказал, что после смерти своего сына впал в депрессию и его здоровье сильно пошатнулось, в связи с чем он требует выплаты компенсации. По его словам, при медицинском обследовании у него обнаружили рак кишечника.

​По словам Угулой Бобоевой, истец требует с Нацгвардии выплаты 120 тыс сомони, а с сослуживца сына -140 тыс 855 сомони в качестве компенсации материального и морального вреда. На суде принял участие и представитель Нацгвардии, но он никак не прокомментировал требование истца. Очередное судебное заседание по иску о компенсации назначено на 10 июня.

Шухрат Таваллоев был призван в армию в мае 2016 года и был распределен на службу в воинскую часть Нацгвардии, дислоцированную в столичном поселке Калинина. После пяти месяцев службы родителям передали тело молодого человека для захоронения. Им сказали, что смерть солдата наступила в результате неосторожного обращения с оружием. Но Имомдод Таваллоев после беседы со следователем и просмотра фото покойного в день смерти придерживается другого мнения.

​По факту смерти солдата был задержан сослуживец Шухрата Мирзохомид Мирзобоев. В январе 2017 года он был осужден на 6 лет заключения по статье «доведение до самоубийства». В материалах следствия отмечается, что Мирзохомид Мирзобоев завел трех солдат, среди которых был 21-летний Шухрат, в одно из помещений и избил их солдатским ремнем. «В тот же день Шухрат, во время дежурства на посту, выпустил себе в подбородок две пули», - отмечают следователи. Родители покойного солдата утверждают, что командование воинской части должно было обеспечивать безопасность солдата, но проявило халатность в исполнении своих служебных полномочий, что привело к трагедии.