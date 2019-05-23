Названы самые дорогие бренды мира 2019 года по версии Forbes

CA-NEWS (CA) - Forbes составил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Бренд техногиганта стоит $205,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые в истории оценка бренда преодолела отметку $200 млрд, передает Forbes.ru.

Производитель iPhone стал первой в истории компанией, чей бренд был оценен более чем в $200 млрд.

Продажи iPhone за последние кварталы упали, особенно в Китае, где их обошли более дешевые смартфоны от конкурентов Huawei Technologies и Xiaomi. За последние три месяца выручка Apple от продажи смартфонов снизилась на 17% — до $31 млрд, но акции после публикации отчетности подскочили на 5%. Одна из главных причин этого — рекордная выручка от продажи услуг. Этот бизнес включает в себя App Store, Apple Pay, iTunes, облачные сервисы и многое другое. Теперь это второй по величине сегмент для Apple после iPhone. В прошлом году он принес компании доход в $37 млрд. Morgan Stanley ожидает, что этот показатель достигнет $100 млрд к 2023 году.

Пока Apple сохраняет свои позиции на вершине, но к ней семимильными шагами приближается Google. Этот бренд оценивается в $167,7 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году. Всего четыре года назад оценки стоимости брендов Apple и известного всем поисковика отличались более чем в два раза.

По данным StatCounter, Google стал безусловным лидером глобального рынка поисковиков, заполучив за последние 12 месяцев долю в 92% (Bing и Yahoo безнадежно отстали с долями 2,6% и 1,9% соответственно). Как и Apple, Google воспользовался своим брендом, чтобы перейти в другие сферы повседневной жизни пользователей — от почты до веб-серфинга, от карт до облачных хранилищ.

Бренды Microsoft ($123,5 млрд) и Amazon ($97 млрд) завершают топ-4. За год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20%.

Единственный ИТ-бренд, который за последние 12 месяцев сдал позиции, — это Facebook, занявший пятое место. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала — примерно до $88,9 млрд, что на 6% ниже результата прошлого года. В этом году число активных пользователей Facebook достигло 2,4 млрд, но репутация бренда соцсети пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей.

Самым ценным брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola. Ее бренд оценивается в $59,2 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге у Coca-Cola шестое место. на седьмой — Samsung ($53,1 млрд). Также в список вошли Disney ($52,2 млрд), Toyota ($44,6 млрд) и McDonald's ($43,8 млрд).