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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Прислано на Telegram: В школах Узбекистана призвали заменить «последние звонки» на линейки

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане в общеобразовательных школах запретили праздновать «последний звонок», сообщают наши читатели.

По сообщениям, присланным в Telegram, в школах Узбекистана призвали заменить «последний звонок» на торжественную линейку, без пышных празднеств, без музыки и танцев. Причём, как отмечают читатели, участвовать в мероприятии смогут только выпускники 11-классов и первоклашки. А в остальных классах приказали вести уроки.

"Выпускники долго готовились станцевать вальс последнего звонка. Им даже запретили носить ленту с надписью "Битирувчи" ("Выпускник"). Школьный коллектив, ученики и родители не довольны этим решением. Выпускники и первоклассники покупали ленты и платья для танцев, а теперь им приказали провести мероприятие без музыки", - отмечают читатели.

Педагоги также высказали своё недовольство этим приказом и просят обратить на это внимание Министерство народного образования Узбекистана.

Напомним, что в прошлом году «последний звонок» в школах был также отменён. В Минобразования Узбекистана тогда объяснили это переходом на 11-летнюю систему образования и тем, что в том году «не было выпускников, соответственно некорректно называть мероприятие «последним звонком».

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