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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане полицейские задержали уголовного преступника, находящегося в межгосударственном розыске

CA-NEWS (KZ) -  В период с 21 по 23 мая на территории Нур-Султана проводится очередной этап оперативно-профилактическое мероприятие «Бродяга», сообщает ДП.

В ходе проведения мероприятий установлен и задержан уголовный преступник. 32-летний мужчина был объявлен в межгосударственный розыск за совершение преступления (причинение тяжкого вреда здоровью) на территории Российской Федерации.

С апреля текущего года полицейскими задержаны более 30 уголовных преступников, находящихся в розыске.

Цель данного мероприятия является установление местонахождения лиц без определенного места жительства, постановки их на учеты в органах внутренних дел, а также установления лиц скрывающихся от органов следствия и находящихся в розыске.

В рамках ОПМ столичными полицейскими были проверены более 250 человек, 11 из которых находились в розыске за различные преступления, 2 разыскиваются странами СНГ, найдены 5 без вести пропавших граждан других регионов республики, более 30 лиц без определенного места жительства, не имеющих документов, были помещены в приемник распределитель департамента полиции.

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