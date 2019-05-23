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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева провела встречу с президентом Армении

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева провела встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном, который прибыл в столицу для участия в Евразийском медиафоруме, сообщает пресс-служба Сената.

Назарбаева поблагодарила А. Саркисяна за активное участие в Астанинском экономическом форуме и постоянную поддержку Евразийского медиа форума.

По мнению Д.Назарбаевой, необходимо активней использовать потенциал парламентских групп дружбы для обмена опытом в законотворческой деятельности и мнениями о путях расширения двусторонних отношений.

Президент Армении отметил, что Ереван готов поделиться опытом в развитии искусственного интеллекта, ITтехнологий, обеспечении пищевой безопасности.

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