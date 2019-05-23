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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии вновь предложил парламенту самораспуститься

CA-NEWS (MNG) -  23 мая на пленарном заседании парламента (Великого Государственного Хурала) президент Монголии Халтмагийн Баттулга снова предложил парламенту самораспуститься. Баттулга обвиняет их в невыполнении своих предвыборных обещаний и неспособности работать в соответствии с законом при осуществлении государственной власти.

В октября прошлого года президент Монголии вручил председателю Великого Государственного Хурала М.Энхболду официальное письмо, в котором предлагал обсудить вопрос роспуска парламента Монголии. Но члены парламента тогда не согласились с Баттулгой.

На данный момент экс-спикер М.Энхболд ушел в отставку из-за скандалов. 20 декабря 2018 года он был привлечен к этической ответственности за то, что его имя фигурирует в деле «о 60 миллиардах». Вопрос с названием «дело о 60 млрд тугриков» появился в связи с обнародованием в СМИ «секретной» аудиозаписи, в которой якобы «некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП) обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, путем продажи государственной должности». Аутентичность этой записи не доказана и пока никакого расследования в отношении замешанных в данном скандале официальных лиц не начато.

1 февраля Занданшатар был избран спикером парламента Монголии, набрав 95,2% голосов.

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