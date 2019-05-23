Forum18: сотрудники СГБ пытали заключенного в течение шести часов в тюрьме Бухары

CA-NEWS (UZ) - Издание Forum18 опубликовало статью о Хайрулло Турсунове, приговоренном к 12 годам лишения свободы по обвинению в религиозном экстремизме в 2013 году. В статье сообщается о пережитых им пытках в узбекской тюрьме и как его вынуждали дать ложные показания против проживающего в Турции родственника.

Издание Forum18 было основан в 2003 году известной организацией Forum18, созданной в Норвегии для защиты религиозных свобод.

21 мая в статье, опубликованной на веб-сайте Forum18, сообщается, что 17 апреля текущего года в тюрьму "Караулбазар" в Бухаре прибыли сотрудники Кашкадарьинского областного отдела Службы государственной безопасности и допросили задержанного Турсунова, подвергнув его пыткам в течение шести часов.

Сотрудники СГБ угрожали Турсунову продлением срока его заключения, если он не даст нужных им показаний.

Как сообщается в статье, сотрудники СГБ потребовали, чтобы Турсунов дал показания против своего двоюродного брата Байрамали Юсупова, проживающего в Турции, и что тот, якобы, занимается экстремистской деятельностью. Однако Турсунов не дал никаких показаний.

По сообщению издания, Байрамали Юсупов покинул Узбекистан в 2006 году после преследования по религиозным мотивам. В апреле-мае этого года Юсуфов сообщил корреспонденту Forum18, что по его делу в узбекской тюрьме "допросили уже около 20 человек".