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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Евросоюз выделяет 7 млн евро для укрепления водно-энергетической безопасности в Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 23 мая в Нур-Султане, Европейский Союз и Всемирный банк подписали соглашение о выделении нового гранта в размере 7 миллионов евро на поддержку мер по укреплению водной и энергетической безопасности в Центральной Азии, сообщает пресс-служба представительства ЕС в РК.

Средства выделены в рамках "Водно-энергетической программы для Центральной Азии» (CAWEP).

"Поскольку в Центральной Азии водные и энергетические ресурсы неразрывно связаны, совместное управление этими ресурсами крайне важно для устойчивого развития региона, сокращения бедности и устойчивости к климатическим изменениям", − сказал Посол ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

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