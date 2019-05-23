Евросоюз выделяет 7 млн евро для укрепления водно-энергетической безопасности в Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 23 мая в Нур-Султане, Европейский Союз и Всемирный банк подписали соглашение о выделении нового гранта в размере 7 миллионов евро на поддержку мер по укреплению водной и энергетической безопасности в Центральной Азии, сообщает пресс-служба представительства ЕС в РК.

Средства выделены в рамках "Водно-энергетической программы для Центральной Азии» (CAWEP).

"Поскольку в Центральной Азии водные и энергетические ресурсы неразрывно связаны, совместное управление этими ресурсами крайне важно для устойчивого развития региона, сокращения бедности и устойчивости к климатическим изменениям", − сказал Посол ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон.