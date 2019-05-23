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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На всеобщих выборах в Индии победила партия действующего премьер-министра
Нарендра Моди
Нарендра Моди

CA-NEWS (CA) -  Индуистская националистическая партия (Бхаратия джаната парти) Индии, лидером которой является действующий премьер-министр Нарендра Моди, победила на всеобщих выборах в стране, сообщила в Twitter министр иностранных дел Сушма Сварадж.

Победа партии обеспечила ей парламентское большинство — 292 из 542 в Лох сабхи (нижней палате). Ее основной соперник, партия «Индийский национальный конгресс», по предварительным данным, получила 51 место, передает "Ъ".

Голосование проходило в стране с 11 апреля по 19 мая во всех 29 штатах и семи союзных территориях Индии. Официальные результаты должны быть объявлены 23 мая. По итогам выборов будет избрана нижняя палата парламента и сформировано новое правительство.

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