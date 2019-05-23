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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе председателям махаллей пояснили особенности жилищных прав

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе 22 мая прошел семинар для председателей махаллинских комитетов района на тему: «Государственные гарантии защиты жилищных и имущественных прав граждан». Его провела общественная организация «Независимый центр по защите прав человека» совместно с Исполнительным органом государственной власти столичного района И.Сомони при поддержке Евразийской программы Фонда «Открытое общество».

В мероприятии приняло участие более тридцати руководителей махаллинских и квартальных комитетов района И.Сомони, представителей общественности, юристов и правозащитников.

Основная цель прошедшего мероприятия – усовершенствование навыков и повышения квалификации, обмен опытом активистов и руководителей органов общественной самодеятельности по вопросам право на достаточное жилище.

Заместитель Председателя района И.Сомони Шарофиддин Сафарбекзода, в приветственном выступлении отметил роль руководителей ЖЭУ, товариществ собственников жилья, махаллинских комитетов в жизни общества, в том числе и в разъяснительной работе среди жителей о ходе реализации Генплана столицы и изъятие земель для государственных и общественных нужд.

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