Обучающиеся в вузах Москвы студенты из Узбекистана приняли участие в фестивале национальных культур

CA-NEWS (UZ) - 22 мая текущего года в Московском политехническом университете состоялся финальный этап Форума-фестиваля национальных культур «Мы все за мир!». В ноябре и декабре 2018 года были проведены первый и второй отборочные туры, по итогам которых 22 команды, представляющие различные страны мира, получили право принять участие в финальном туре.

Студенты вуза из числа граждан Узбекистана при поддержке посольства РУз в РФ сформировали национальную команду, которая активно участвовала во всех этапах конкурса и дошла до финала, сообщили в узбекском посольстве в Москве.

Фестиваль открылся дегустацией национальных блюд и выставкой народных промыслов, выполненных в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества. Павильон Узбекистана был особенно многолюдным: здесь были представлены блюда национальной кухни, сухофрукты и сладости. Студенты, профессорско-преподавательский состав и гости форума смогли отведать настоящий узбекский плов.

Приветствуя участников и гостей форума, ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский отметил, что проводимый уже во второй раз Форум-фестиваль национальных культур «Мы все за мир!» занял прочной место в культурной жизни вуза. Данное мероприятие нацелено на создание и укрепление атмосферы дружелюбия, взаимопонимания и открытости среди учащихся. Это особенно важно для вуза, где сегодня получают образование представители 55 государств мира.

В настоящее время в Московском политехническом университете обучаются свыше 500 представителей молодежи из Узбекистана.