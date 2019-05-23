РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Обучающиеся в вузах Москвы студенты из Узбекистана приняли участие в фестивале национальных культур

CA-NEWS (UZ) -  22 мая текущего года в Московском политехническом университете состоялся финальный этап Форума-фестиваля национальных культур «Мы все за мир!». В ноябре и декабре 2018 года были проведены первый и второй отборочные туры, по итогам которых 22 команды, представляющие различные страны мира, получили право принять участие в финальном туре.

Студенты вуза из числа граждан Узбекистана при поддержке посольства РУз в РФ сформировали национальную команду, которая активно участвовала во всех этапах конкурса и дошла до финала, сообщили в узбекском посольстве в Москве.

Фестиваль открылся дегустацией национальных блюд и выставкой народных промыслов, выполненных в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества. Павильон Узбекистана был особенно многолюдным: здесь были представлены блюда национальной кухни, сухофрукты и сладости. Студенты, профессорско-преподавательский состав и гости форума смогли отведать настоящий узбекский плов.

Приветствуя участников и гостей форума, ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский отметил, что проводимый уже во второй раз Форум-фестиваль национальных культур «Мы все за мир!» занял прочной место в культурной жизни вуза. Данное мероприятие нацелено на создание и укрепление атмосферы дружелюбия, взаимопонимания и открытости среди учащихся. Это особенно важно для вуза, где сегодня получают образование представители 55 государств мира.

В настоящее время в Московском политехническом университете обучаются свыше 500 представителей молодежи из Узбекистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сколько денег собрали и потратили фонды кандидатов в президенты Казахстана?
  • Мать президента Туркменистана находится в тяжелом состоянии. На помощь вылетели врачи из Турции, - СМИ
  • В Узбекистане представлен окончательный вариант обновленного алфавита
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×