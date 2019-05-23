РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане следователь прокуратуры отказался от взятки в $27,5 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  В Пахтаабадском районе Андижанской области был задержан мужчина, предлагавший следователю прокуратуры взятку в размере 27 500 долларов взамен положительного решения, относящегося его части уголовного дела.

Как сообщает Генеральная прокуратура, 49-летний И.И. предложил следователю в качестве взятки в общей сумме 27.500 долларов США, из этого 7.500 долларов США в наличном виде, а также оформить на имя следователя магазина этого гражданина на территории АО “Ж.С.К.”, рыночная стоимость которого равна 20.000 долларам США.

По данному факту следователь районной прокуратуры обратился на имя прокурора области с рапортом о предложении взятки гражданином И.И.

21 мая гражданин И.И. был задержан при даче взятки с вещественными доказательствами работниками областной прокуратуры.

По данным фактам в отношении И.И. возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В госрезиденции Монголии обнаружено тело экс-депутата
  • Сколько денег собрали и потратили фонды кандидатов в президенты Казахстана?
  • В Узбекистане представлен окончательный вариант обновленного алфавита
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×