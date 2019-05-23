В Узбекистане следователь прокуратуры отказался от взятки в $27,5 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В Пахтаабадском районе Андижанской области был задержан мужчина, предлагавший следователю прокуратуры взятку в размере 27 500 долларов взамен положительного решения, относящегося его части уголовного дела.

Как сообщает Генеральная прокуратура, 49-летний И.И. предложил следователю в качестве взятки в общей сумме 27.500 долларов США, из этого 7.500 долларов США в наличном виде, а также оформить на имя следователя магазина этого гражданина на территории АО “Ж.С.К.”, рыночная стоимость которого равна 20.000 долларам США.

По данному факту следователь районной прокуратуры обратился на имя прокурора области с рапортом о предложении взятки гражданином И.И.

21 мая гражданин И.И. был задержан при даче взятки с вещественными доказательствами работниками областной прокуратуры.

По данным фактам в отношении И.И. возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.