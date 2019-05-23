Турция лидирует в рейтинге стран по числу желающих отправить свое имя на Марс

CA-NEWS (CA) - НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) запустило проект, который дает возможность всем желающим отправить свое имя на Красную планету на марсоходе Mars 2020.

Проект привлек к себе большое количества внимания в социальных сетях. В рейтинге стран, желающих отправить свое имя на Марс лидирует Турция. На данный момент от Турции поступило 308 454 тысяч заявок, передает Netgazete.

Марсоход Mars 2020 будет отправлен на красную планету для поиска доказательств ее населенности в прошлом, сбора образцов, изучения климата и геологических процессов.

Сообщается, что добавить свое имя в список можно до 30 сентября по этой ссылке.