Ищите женщин: изменив кадровую политику, компании повышают свои доходы, - МОТ

CA-NEWS (CA) - При назначении женщин на руководящие должности компании отмечают существенный рост прибыли, порой - до 20 процентов. Тем не менее, в частном секторе не спешат продвигать женщин по служебной лестнице, да и вообще брать на работу. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), передает служба новостей ООН.



Эксперты МОТ изучили данные из 13 тысяч частных компаний в 70 странах мира. 60 процентов опрошенных заявили о том, что гендерное разнообразие среди сотрудников позволяет повысить результаты, и почти все отметили, что с приходом женщин подход к работе становится более творческим, а репутация фирмы улучшается.

Что касается прибыли, то почти три четверти компаний, руководство которых подбирают с учетом гендерного разнообразия, сообщили о увеличении доходов на 5-20 процентов. Кроме того, автор доклада Дзи И Чанг подчеркивает, что женщины-начальники чаще набирают на работу сотрудников своего пола, что позволяет добиться гендерного разнообразия на всех уровнях. «Позиция руководства компании отражается на ситуации в целом, - сказала она, - а это, в свою очередь, позволяет улучшить результаты работы».

Несмотря на очевидные преимущества равноправия, женщины составляют более тридцати процентов в советах директоров лишь трети компаний по всему миру. Тридцать процентов, по мнению экспертов МОТ, это тот минимум, который позволяет говорить о гендерном разнообразии и позитивных результатах такой политики. «На руководящих постах женщин меньше, чем на более низких позициях, и чем выше должность, тем труднее отыскать там женщин», - говорит представитель МОТ Дебора Франс-Массин.

Впрочем, гендерное разнообразие сулит прибыть не только в частном секторе. Изучив показатели 186 стран, собранные за последние три десятилетия, эксперты ООН обнаружили прямую зависимость между женской занятостью и уровнем производства: чем больше женщин работает, тем выше производительность.

«Мы догадывались, что успех предприятия связан с гендерным разнообразием, но полученные цифры стали и для нас откровением, - говорит Франс-Массин. – Компании затрачивают массу усилий, чтобы повысить прибыль на два или три процента, а оказывается, им следует прежде всего задуматься о гендерном равноправии в кадровой политике».

Несмотря на повсеместное существование гендерного перекоса при найме на работу - порой неосознанного, а иногда – в результате целенаправленной политики, авторы доклада в целом отмечают позитивные изменения ситуации. Отчасти это связано с ростом уровня образования среди женщин – с каждым годом высшие учебные заведения выпускают все больше талантливых и образованных девушек, которые претендуют на рабочие места в крупных компаниях и стремятся сделать карьеру. Тем не менее, многие из них все еще сталкиваются с дискриминацией и не только при найме на работу.

«Рабочее место – это микрокосм общества, оно отражает общее настроение, - говорит Франс-Массин. – Компании существуют не сами по себе, они - носители культуры общества. Но когда в культуре происходят изменения, частный сектор должен развиваться и ликвидировать барьеры, которые приводят к гендерному неравенству».