Глава МИД Турции посетит Казахстан с официальным визитом

Мевлют Чавушоглу

CA-NEWS (KZ) - 23-24 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает TRT Haber.

В ходе своего визита Чавушоглу примет участие в 5-м заседании Объединенной группы стратегического планирования в сопредседательстве главы МИД РК Бейбута Атамкулова.

Сообщается также, что Мевлют Чавушоглу будет принят первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомарт Токаевым.