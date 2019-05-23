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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Турции посетит Казахстан с официальным визитом
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

CA-NEWS (KZ) -  23-24 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает TRT Haber.

В ходе своего визита Чавушоглу примет участие в 5-м заседании Объединенной группы стратегического планирования в сопредседательстве главы МИД РК Бейбута Атамкулова.

Сообщается также, что Мевлют Чавушоглу будет принят первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомарт Токаевым.

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