Отец актрисы Равшаны Курковой Бахром Матчонов спустя 17 лет вернулся в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Получивший известность в 2002 году актер Бахром Матчонов, отец известной актрисы снимающейся в российском кино Равшаны Курковой, вернулся в Узбекистан. Об этом сообщают местные СМИ.

Матчонов получил популярность благодаря ролям в фильмах "Маленький лекарь", "Шайтанат" и "Мама". В течение последних 17 лет Матчонов проживал в США.

"Я уехал в Соединенные Штатах в 2002 году. В то время в нашем театре был большой кризис. С 2000 года производство фильмов в Узбекистане сильно сократились. Тогда мне пришлось уехать в Соединенные Штаты. Я должен был дать своим детям хорошее образование и кормить семью. Я поехал в Соединенные Штаты без ничего, и даже не знал английского", — заявил в интервью актер.

Актёр отметил, что вернулся в Узбекистан, увидев изменения в стране.

По словам Матчонова, он получил роль в новом фильме режиссера Жахонгира Касымова "Ибрат".

Напомним, что дочь Бахрома Матчонова Равшана Куркова – российская актриса театра и кино, ставшая знаменитой после участия в сериале «Барвиха», «А у нас во дворе». Равшана Бахрамовна Куркова (в девичестве Матчанова) родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте. Вся семья актрисы связана с миром искусства. Отец Бахрам Матчанов – актёр театра «Ильхом», мать Рано Кубаева – киноактриса и режиссёр, дядя Рауф Кубаев – режиссёр и сценарист.