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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бухгалтеров Ашхабада отправляют на курсы повышения квалификации за свой счет

CA-NEWS (TM) -  Бухгалтеров государственных и бюджетных учреждений и организаций Ашхабада отправляют за свой счет на курсы повышения квалификации, сообщает 23 мая Хроника Туркменистана.

В 2018 году двухмесячные курсы стоили 323 маната. Сейчас за месячный курс необходимо заплатить 300 манатов (около 85)

Так как курсы проходят в рабочее время, бухгалтеры также должны успевать выполнять свою работу.

По их словам, никаких новых знаний на курсах они не получают. Изучаются компьютерные программы и банковские операции, которыми люди уже пользуются на работе. Однако если не получить сертификат об окончании курсов, можно лишиться работы.

В апреле вице-премьер по науке, образованию, здравоохранению и спорту Пурли Агамырадов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о том, что с 1 мая руководители всех уровней будут направлены на курсы по основам цифровой экономики.

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