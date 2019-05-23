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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Няня из Узбекистана обвиняется в кражах в Стамбуле

CA-NEWS (UZ) -  В Стамбуле в кражах драгоценностей обвиняется гражданка Узбекистана, работавшая няней в семьях, сообщает издание rusturkey.com, ссылаясь на Ensohaber.

В отделения полиции стамбульских районов Бакыркёй и Атакёй поступили заявления от двух семей о краже драгоценностей. Потерпевшие рассказали, что к ним на работу няней устраивалась женщина из Туркменистана. С интервалом в месяц «няня» похитила из квартир работодателей драгоценности, на сумму 40 и 60 тыс. лир ($6,5 тыс и $1 тыс).

Полицейские в ходе проведенного расследования изучили записи камер видео наблюдения, что позволило установить личность подозреваемой. Ей оказалась гражданка Узбекистана Мафтуна Шодиева. Камеры зафиксировали моменты, когда женщина покидала здание после совершенной кражи.

Подозреваемая была задержана вместе с турецким мужчиной по имени Мехмет. Известно, что Мафтуна Шодиева устраивалась на работу, представляясь гражданкой Туркменистана, каждый раз используя разные имена. В общей сложности женщина похитила драгоценностей на сумму 100 000 лир ($16,5 тыс).

После окончания следствия, Мафтуна была арестована в зале суда и отправлена в тюрьму.

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