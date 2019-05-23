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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Похитителя 11-летней девочки задержали в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) -  22-го мая в Карасайском районе Алматинской области была похищена девочка. Похитителем оказался кредитор её отца, передает inAlmaty со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Девочку выкрали, когда она возвращалась из школы. Похититель представился другом её отца. После похищения 27-летний мужчина позвонил матери ребёнка, сообщил что он знакомый её мужа и потребовал возврат долга в 100 тысяч тенге. Отец похищенной школьницы действительно был должен ему около 30 тысяч тенге.

«Звонивший сказал, что вернет дочь лишь при получении денег. По тревоге был поднят весь личный состав Карасайской районной полиции, который тут же преступил к поискам ребёнка. Через несколько часов удалось установить местонахождение подозреваемого в супермаркете «Aport» Карасайского района. Мы не надеялись, что заложница будет с похитителем, но произвели задержание очень аккуратно. Ребёнок не пострадал», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту похищения проводится досудебное расследование по статье 125 УК РК «Похищение человека».

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