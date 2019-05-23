Старшая дочь президента Азербайджана посетила Самарканд
- Узбекистан, общество
- 17:34, 23 мая 2019
- Просмотров: 404
CA-NEWS (UZ) - Cтаршая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева посетила Самарканд, сообщается в Telegram-канале туристического портала Uzbekistan.travel.
Лейла Алиева посетила историческую площадь Регистан, мавзолей Амира Тимура, мечеть Биби-Ханум и обсерваторию Улугбека. Также гостья попробовала знаменитый самаркандский плов.
По ее словам, она снова вернется в Самарканд, который богат своей историей и культурой.