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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Старшая дочь президента Азербайджана посетила Самарканд

CA-NEWS (UZ) -  Cтаршая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева посетила Самарканд, сообщается в Telegram-канале туристического портала Uzbekistan.travel.

Лейла Алиева посетила историческую площадь Регистан, мавзолей Амира Тимура, мечеть Биби-Ханум и обсерваторию Улугбека. Также гостья попробовала знаменитый самаркандский плов.

По ее словам, она снова вернется в Самарканд, который богат своей историей и культурой.

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