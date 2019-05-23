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  23 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Названы лидеры национального рейтинга востребованности вузов Казахстана-2019

CA-NEWS (KZ) -  Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) опубликовало Национальный рейтинг востребованности вузов РК – 2019, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ведущими лидерами в «Национальном рейтинге востребованности вузов РК – 2019» стали Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный женский педагогический университет, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова.

Рейтинговые исследования, ежегодно проводимые Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR), направлены на повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников и роста экспортного потенциала образовательных услуг.

При проведении рейтинга в 2019 году улучшена методология цифровой программы ранжирования вузов на основе применения современной версии. В цифровую технологию ранжирования включены отдельные элементы Webometrics, что позволяет дать объективную и прозрачную оценку.

Так, цифровая технология ранжирования вузов позволяет в автоматическом режиме формировать итоговый отчет по 456 образовательным программам, как по уровням (бакалавриат – 165 , магистратура –159 и докторантура – 132), так и по всем 13 направлениям подготовки специалистов (образование, гуманитарные науки, право, искусство, социальные науки, экономика и бизнес, естественные науки, технические науки и технологии, сельскохозяйственные науки, услуги, военное дело и безопасность, здравоохранение и социальное обеспечение, ветеринария, вычислительная техника).

Генеральный рейтинг вузов РК «ТОП-20» определяется по суммарному баллу, набранному по всем направлениям и уровням (бакалавриат, магистратура и докторантура) образовательных программ.

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