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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы задержан подозреваемый в развращении малолетнего ребенка
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Подозреваемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы.

Им оказался 32-х летний уроженец Актюбинской области, ранее уже судимый за развращение малолетнего ребенка.

В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст.121 ч.4 УК РК и ст.124 ч.1 УК РК.

Досудебное расследование проводится Управлением полиции Бостандыкского района по территориальности.

В рамках производство назначены соответствующие экспертизы. Ход следствия находится на контроле руководства полиции Алматы и прокуратуры города.

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