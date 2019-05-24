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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запретят перевозку автобусами старше 15 лет

CA-NEWS (UZ) -  Правительство Узбекистана приняло постановление по обеспечению безопасности автобусных перевозок пассажиров, сообщается в Телеграм-канале Министерства юстиции.

Согласно постановлению, начиная с 1 сентября этого года перевозка пассажиров автобусами по межобластным, междугородным, международным маршрутам и туристским направлениям в ночное время будет осуществляться исключительно в сопровождении органов внутренних дел с использованием специально оборудованных служебных автомобилей.

Сопровождение органами внутренних дел автобусов будет осуществляться на платной основе.

Кроме того, не допускается выдача лицензионных карточек на осуществление перевозки пассажиров автобусами, срок эксплуатации которых превышает 15 лет. А с 1 января 2021 года перевозка пассажиров на таких автобусах будет запрещена.

Сопровождение автобусов, выполняющих перевозку экскурсионных, туристских и иных групп из числа представителей социально уязвимых категорий населения, организованную в благотворительных целях, осуществляется бесплатно.

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